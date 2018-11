Bild: ZB

Fr 16.11.2018 | 07:05 | Interviews

- Chemnitz erwartet die Kanzlerin

Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen, Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffen fährt Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Freitag nach Chemnitz. Sie wolle sich einen persönlichen Eindruck von der Lage in der Stadt machen, hieß es aus dem Kanzleramt. Dort wird sie auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer treffen. Was er von Merkels Besuch erwartet, darüber gibt Kretschmer im Inforadio-Interview Auskunft.