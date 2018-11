dpa Bild: dpa

Do 15.11.2018 | 15:05 | Interviews

- Wohnungsdebatte: "CDU übt den Frontalangriff"

Die Wohnungsnot in Berlin war am Donnerstag wieder Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. Die CDU hatte den Antrag gestellt, das Thema zu debattieren. Hintergrund war die Mitteilung vom statistischen Landesamt, dass in Berlin immer weniger statt immer mehr neue Wohnungen genehmigt werden. Der CDU-Fraktionschef warf der Bausenatorin sogar vor, den Neubau künstlich zu verknappen. Thorsten Gabriel aus der RBB-Redaktion für Berliner Landespolitik hat die Debatte im Abgeordnetenhaus beobachtet und berichtet.