Do 15.11.2018 | 07:05 | Interviews

- Geisel: Polizeieinsatz nicht politisch motiviert

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagmorgen in Berlin mehrere Häuser gestürmt, unter anderem auch in der Rigaer Straße im Stadtteil Friedrichshain. Die Beamten drangen mit schwerem Gerät in die Gebäude ein. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte im Inforadio, die Aktion habe keine politischen Gründe, es handele sich um Ermittlungen im kriminellen Milieu. "Regeln müssen durchgesetzt werden", so Geisel.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat den Großeinsatz der Polizei am Donnerstagmorgen in mehreren Stadtteilen als Ermittlungen im kriminellen Milieu bezeichnet. Es gehe nicht um politische Gründe, sagte er im Inforadio. Ziel sei es, Regeln durchzusetzen, die für alle gelten.



Rund 560 Polizisten durchsuchen seit den frühen Morgenstunden Wohnungen in den Stadtteilen Friedrichshain, Neukölln und Kreuzberg, unter anderem auch in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Dort kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen der Polizei und Linksautonomen. Die Behörden zählen die Gegend zu den Bereichen mit besonders viel Kriminalität.



Berlins Innensenator Andreas Geisel | Bild: imago/Seeliger

Hintergrund sei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung nach einem Überfall auf einen Spätkauf, so Geisel. Die Täter würden in diesem Milieu vermutet. Die Größe des Polizeiaufgebots begründete Geisel mit zu erwartender Gegenwehr - man müsse von Anfang an klar machen, "wer hier als Sieger vom Platz geht", so der Senator. Laut Polizei stehen sieben Verdächtige im Verdacht, im Mai 2018 einen Mann in einem Kreuzberger Spätkauf angegriffen zu haben. "Einige Verdächtige haben wir in den durchsuchten Objekten angetroffen", sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob Haftbefehle beantragt werden.

Geisel: Mitgliederschwund aus Enttäuschung über GroKo

Geisel äußerte sich im Inforadio-Interview auch zum Mitgliederschwund in der SPD. Der Berliner SPD-Landesverband verlor seit Jahresbeginn nach rbb-Informationen mehr als 1.200 Mitglieder - das ist ein Verlust von mehr als fünf Prozent. Vor ein paar Monaten verzeichneten die Sozialdemokraten noch einen Boom: Im Februar 2018 zählte der Landesverband mehr als 21.600 Mitglieder und damit so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Geisel sagte dazu, vor der Abstimmung über die Große Koalition seien viele Menschen in die SPD eingetreten, um mitbestimmen zu können. Die Enttäuschung über die Koalition habe viele Mitglieder dann allerdings wieder zum Austritt bewogen. Die sozialdemokratischen Positionen seien in der GroKo nur schwer erkennbar. Er werbe aber weiter dafür, nicht abseits zu stehen und die Politik aktiv mitzugestalten.

Innensenator für mehr Videoüberwachung