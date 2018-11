imago/Science Photo Library Bild: imago/Science Photo Library

Mi 14.11.2018 | 09:05 | Interviews

- "Wir machen KI für den Menschen - nicht gegen ihn"

Deutschland soll weltweit führend in der Forschung für Künstliche Intelligenz werden. Das hat die Bundesregierung angekündigt - am Mittwoch debattiert sie darüber am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Einer der Berater der Regierung ist Professor Wolfgang Wahlster, Leiter des Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Ihm zufolge ist Deutschland schon jetzt auf Augenhöhe mit den USA und China. Wichtig sei dabei aber, dass in Deutschland Künstliche Intelligenz für den Menschen entwickelt wird - nicht gegen ihn.

Das Kabinett zieht sich an diesem Mittwoch in Potsdam zu einer zweitägigen Klausur zurück, um über die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung zu beraten. Bereits bekannt wurde, dass die Bundesregierung rund drei Milliarden Euro zusätzlich in Künstliche Intelligenz investieren will. Einen entsprechenden Beschluss will das Kabinett am Donnerstag fassen.

"Davon hängt ganz wesentlich unser künftiger Wohlstand ab." Angela Merkel

"Deutschland und Europa müssen in Zukunft führender Standort für Künstliche Intelligenz sein", forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Interview mit dem Internetportal t-online.de. "Davon hängt ganz wesentlich unser künftiger Wohlstand ab und die Frage, ob und wie wir unsere europäischen Werte von der Würde jedes einzelnen Menschen und dem Schutz der Privatsphäre auch im digitalen Zeitalter verteidigen können", sagte sie.

KI: "Deutschland spielt in der Champions League"