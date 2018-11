- Ist die Kritik berechtigt?

Brandenburg soll ein neues Polizeigesetz bekommen - unter anderem soll damit eine bessere Bekämpfung von Terrorgefahren erleichtert werden. Doch das Gesetz ist hoch umstritten, obwohl es nach Meinung der rot-roten Regierung in einigen Punkten bereits entscheidend entschärft wurde. Was stimmt denn nun? Darüber spricht Sabine Dahl mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg.

In Brandenburg gehe es um Dinge, die in anderen Bundesländern längst gang und gäbe sind, so Götschenberg - unter anderm was das Mitlesen von Messengerdiensten (WhatsApp usw.) angeht, allerdings immer auf der Basis einer richterlichen Erlaubnis. "Wenn die Polizei hier mit der technischen Entwicklung mithalten will, braucht sie diese Befugnisse".

Im Ländervergleich ist nach Götschenbergs Worten das in Bayern mit Abstand das schärfste - "und da muss man noch klären, ob das in Karlsruhe Bestand haben wird."

Mit Blick auf die Polizeigesetze der Länder sei festzustellen, dass "wir hier einen Flickenteppich haben", so Götchenberg. Dies führe dazu, dass Terrorverdächtige oder Täter im Bereich der Organisierten Kriminalität sich über Ländergrenzen hinweg bewegen. "Dann steht die Polizei vor der Situation, dass sie in einem Bundesland Dinge darf und im anderen nicht. Das ist kein guter Zustand."