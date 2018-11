- Brexit-Entwurf im britischen Kabinett

Knapp 500 Seiten soll der Brexit-Text umfassen, die mögliche Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Darin soll stehen, dass Großbritannien wohl noch mindestens bis 2020 in der Zollunion bleiben kann, bis eine andere Lösung gefunden ist. Das hätte den Charme, dass es keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt. Was beide Seiten ablehnen. Zur Stunde tagt die britische Regierung, berät den Kompromiss. Dazu hat sich am Nachmittag live aus London der ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen gemeldet.

Das britische Kabinett ist am Mittwoch in London zur Beratung über den Entwurf des Brexit-Abkommens zusammengekommen. Das außerordentliche Treffen im Amtssitz von Premierministerin Theresa May in der Downing Street 10 könnte Medienberichten zufolge rund drei Stunden dauern.



Berichte, wonach May anschließend eine Pressekonferenz geben will, wollte die Regierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen.



May muss mit Widerstand von Ministern rechnen. Medien spekulierten, es könne zu Rücktritten kommen. Umstritten dürfte vor allem die Passage zur Lösung der Irland-Frage in dem Entwurf sein. Dabei geht es darum, wie nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können.