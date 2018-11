PA Bild: PA

- Britisches Kabinett berät Brexit-Deal

Die Europäische Union und Großbritannien haben sich nach langem Tauziehen auf die Grundsätze eines Scheidungsvertrags geeinigt. Das britische Kabinett werde am Mittwochnachmittag zusammenkommen und über den Entwurf für den Ausstiegsvertrag beraten, teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstagabend mit. London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt erläutert, was der Deal beinhaltet - und ob er noch scheitern könnte.

Die britische Regierung steht am Mittwoch vor einer Zerreißprobe. Nachdem sie einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen verkündet hat, soll das Kabinett über den

Entwurf des Austrittsabkommens entscheiden. Die Minister werden am Nachmittag (15.00 Uhr MEZ) zusammenkommen und über die weiteren Schritte beraten, hieß es in einer Mitteilung der Regierung.



Noch keine Bestätigung aus Brüssel

Eine Bestätigung über die Einigung aus Brüssel gab es zunächst nicht. "Die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über ein Austrittsabkommen laufen noch und sind nicht abgeschlossen",teilte ein Sprecher des irischen Außenministers Simon Coveney mit.



Weber: "Der weiße Rauch steigt auf" Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, bestätigte jedoch den Durchbruch. "Ja, der weiße Rauch steigt auf. Wir haben positive Signale, dass es nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt", sagte Weber am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Man habe sich auf

eine Übergangsphase verständigt, um Schaden für die Wirtschaft und EU-Bürger, die in Großbritannien leben, abzuwenden, erklärte der CSU-Politiker, der selbst nicht an den Verhandlungen teilgenommen hat.



Für eine Einigung sprach auch, dass in Brüssel für Mittwoch eine Sondersitzung der Botschafter der 27 bleibenden EU-Länder angesetzt wurde. Die Regierung in London hofft Berichten zufolge darauf, dass es noch im November zu einem Sondergipfel der Europäischen Union kommt.



Widerstand formiert sich