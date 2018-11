- Scharfenberg: "Ein Vergleich mit Bayern ist völlig abwegig"

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will der Polizei mehr Befugnisse geben. Aus diesem Grund legte er im Sommer den Entwurf für ein verschärftes Polizeigesetz vor. Nach heftigem Gegenwind vom linken Koalitionspartner liegt nun ein Gesetzentwurf vor, der deutlich entschärft wurde. In erster Lesung wird er am Mittwochnachmittag im Landtag beraten. Was steht drin - und warum ist der Gesetzentwurf so umstritten? Landespolitik-Korrespondent Dominik Lenz bringt es auf den Punkt.