- Digitalisierung: Heil sieht große Chancen

Das Bundeskabinett trifft sich ab Mittwoch am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut zu einer zweitägigen Digitalklausur. Unter anderem soll eine Strategie beschlossen werden, die Deutschland zum führenden Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz machen soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht für die Arbeitswelt große Chancen, sagt aber auch: "Wir werden in die Menschen genau so viel investieren, wie in die Technik."

Verliert Deutschland den Anschluss? Manch einer befürchtet das, wenn es um die Digitalisierung geht. Die Bundesregierung will jetzt gegensteuern und kümmert sich bei einer Klausur am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut gezielt um dieses Thema. Unter anderem soll eine Strategie beschlossen werden, die Deutschland zum führenden Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz machen soll.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der Digitalisierung der Arbeitswelt große Chancen für Deutschland. Heil sagte im Inforadio, bis 2025 würden zwar rund 1,6 Millionen Stellen durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Andererseits würden aber auch 2,3 Millionen Stellen entstehen. Er kündigte an, mehr für die Weiterbildung und, wo nötig, auch Umschulung von Arbeitnehmern zu tun. Das sei die Schicksalsfrage beim Strukturwandel in der Arbeitswelt.

Heil sagte, die Digitalisierung biete ungeahnte Möglichkeiten in Bezug auf die Steigerung der Produktivität, sie habe aber auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. "Wir werden genau so viel in Menschen investieren, wie in die Technik", so der Minister.

"Digitalisierung nicht mit Ausbeutung verwechseln"

Heil mahnte eine differenzierte Herangehensweise an: "Wir haben Bereiche, da geht es darum, dass Menschen in ihrer Tätigkeit neue Qualifikationsanforderungen zu bewältigen haben. Das heißt, sie brauchen Weiterbildung und Qualifizierung in ihrem Berufsbild. Und wir werden erleben, dass es Menschen gibt, die eine Umschulung brauchen, zu einem ganz neuen Job." Das sei nicht ganz einfach, aber er sehe keine Alternativen. Um den Menschen die Sorgen zu nehmen, müssten Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik zusammenarbeiten.

Es dürfe nicht zugelassen werden, so der Minister, dass einige "Digitalisierung mit Ausbeutung verwechseln und die Rechte der Beschäftigten unter die Räder kommen".