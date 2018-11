Gewalt in Gaza erreicht neuen Höhepunkt

"Im Gazastreifen eskaliert die Gewalt" - diesen Satz musste man in diesem Jahr leider schon oft lesen. Immer wieder kommt es entlang der Grenze zu Gefechten zwischen der israelischen Armee und der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Die Spannungen haben seit dem Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht, es gab Tote und Verletzte auf beiden Seiten. ARD-Korrespondent Benjamin Hammer berichtet live aus dem israelischen Grenzort Ashkelon über die aktuelle Lage.

Hunderte Raketen vom Gazastreifen auf Israel, israelische Angriffe mit geballter Feuerkraft aus Kampfflugzeugen, Panzern und Kriegsschiffen: Seit Sonntag ist die Gewalt in der Konfliktregion gefährlich eskaliert. Zuvor war ein Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen fehlgeschlagen; dabei waren sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.

Militante Palästinenser feuerten seitdem nach israelischen Angaben rund 400 Raketen über die Grenze, ein Geschoss traf am Dienstag ein Wohnhaus in der Stadt Aschkelon und tötete einen Mann - einen palästinensischen Arbeiter. Eine Frau wurde schwer verletzt. Darüber hinaus gab es 20 Verletzte bei Raketentreffern in Israel, teilten Militär und Rettungsdienste mit.

Militärangaben zufolge wurden 100 militante Ziele im Gazastreifen bombardiert, das Fernsehgebäude der Hamas in Gaza wurde dabei zerstört. Nach palästinensischen Angaben wurden vier Menschen getötet.

Die Vereinten Nationen riefen die Kontrahenten zur Deeskalation auf, das israelische Sicherheitskabinett trat am Dienstagmorgen zusammen, um die nächsten Schritte zu beraten.

Seit dem Gazakrieg 2014 ist die Gewalt zwischen Hamas und Israel immer wieder eskaliert, beide Seiten lenkten aber meist unter ägyptischer Vermittlung ein, bevor sie zu einem weiteren Krieg auswuchs. Seit Monaten hält die Hamas die Spannungen mit wöchentlichen Protesten gegen die israelische Blockade an der Grenze des von ihr kontrollierten Palästinensergebiets hoch.

(Quelle: dpa)