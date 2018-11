dpa Bild: dpa

- EKD-Synode stellt Missbrauchsstudie vor

Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen war bisher vor allem in der katholischen Kirche ein Thema. Dass es solche Fälle auch in der evangelischen Kirche gab, ist weniger bekannt. Darüber hat am Wochenende der Synode der Kirche in Würzburg zwei Untersuchungen angekündigt; am Dienstag berät sie aktuell über Missbrauchsfälle und neue Opferzahlen. Friederike Sittler, Leiterin der RBB-Redaktion Religion und Gesellschaft, beobachtet die Tagung und berichtet über den Stand der Debatte.



Knapp 480 Fälle von sexuellem Missbrauch sind der evangelischen Kirche seit 1950 gemeldet worden, doch die Kommission spricht auch von einer großen Dunkelziffer. Wie diese erhellt werden soll, darüber gebe es von der EKD bisher eher vage Angaben, sagt Sittler. "Da steht sich die evangelische Kirche in Deutschland mit ihren Strukturen immer etwas selbst im Weg." Die unterschiedlichen Landeskirchen sind demnach unterschiedlich weit fortgeschritten bei der Aufklärung dieser Fälle. Doch das Ganze zusammenzutragen in der EKD fällt ihnen unglaublich schwer. Es werden noch einmal Studien erstellt - doch anders als in der katholischen Kirche kann die EKD nicht einfach anordnen, einzelne Personalakten in den jeweiligen Landeskirchen einzusehen.