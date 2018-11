imago/Jens Kaczmarek Bild: imago/Jens Kaczmarek

Di 13.11.2018 | 09:05 | Interviews

- Hahn: "Seehofer muss als Innenminister zurücktreten"

Horst Seehofer will zwar seinen Posten als CSU-Chef abgeben, das Amt des Bundesinnenministers aber vorerst behalten. Allerdings werden selbst in seinen eigenen Reihen Stimmen laut, die auch sein Aus als Bundesminister fordern - und in der Opposition sind diese Stimmen naturgemäß noch viel lauter. "Seehofer spaltet mit seinem ganzen Auftreten […] und kann eigentlich nicht in der Bundesregierung verbleiben", sagt Innenpolitiker André Hahn (Linke) im Inforadio.