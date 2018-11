imago/Emmanuele Contini Bild: imago/Emmanuele Contini

- Martin Schulz: "Es wird ein neues Europa geben"

Die Nähe zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron war am Rande der Gedenkveranstaltung zum Ersten Weltkrieg am Wochenende in Paris unübersehbar. An diesem Dienstag nun will sie vor dem Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Zukunft Europas halten. "Die EU steht an einem Scheideweg", analysiert Martin Schulz (SPD), ehemaliger Präsident des Europaparlaments, im Inforadio. Merkel müsse den EU-Abweichlern klar machen, dass man mehr europäische Kooperation brauche anstatt weniger.