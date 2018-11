- Polizeiakademie: Dregger (CDU) fordert mehr Stellen

Die problembeladene Berliner Polizeiakademie hat seit Juli eine neue Leiterin: Tanja Knapp. Dennoch klagen nach Medienberichten Schüler weiter über Lehrermangel und Unterrichtsausfall, Lehrer bemängeln schwache Sprachkenntnisse und fehlende Disziplin der Schüler. "Große Probleme löst man nicht von heute auf morgen", sagt der Berliner CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger im Inforadio. Man müsse Knapp mehr Zeit einräumen. Dregger fordert gleichzeitig mehr Mittel und Stellen für die Polizei-Ausbildung.

Knapp, seit Juli im Amt, hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Polizeischüler anonym gegen sie erhoben haben. Am Rande einer Sitzung des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus forderte sie die Kritiker auf, persönlich mit ihr zu sprechen. Bei den Beschwerden geht es laut "Tagesspiegel" um Unterrichtsausfall und fehlende Strukturen. Zudem kritisierten die Schüler Knapp persönlich, weil sie angeblich zu abgehoben sei.



Bereits im Herbst 2017 hatte es Berichte über Probleme gegeben. Zu wenige Lehrer, häufiger Unterrichtsausfall, geringe Disziplin und teilweise schlechte Deutschkenntnisse bei manchen Schülern. Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte im Frühsommer eine Reihe von Reformen an. Seit dem Sommer ist Knapp Leiterin der Schule. An der Polizeiakademie werden fast 2500 junge Nachwuchspolizisten von 230 Lehrern und Dozenten ausgebildet.