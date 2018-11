- "Haldenwang war der kleinste gemeinsame Nenner"

Thomas Haldenwang folgt auf Hans-Georg Maaßen. Der bisherige Vizechef des Verfassungsschutzes rückt auf zum Chef der Behörde, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Montag ankündigte. Seehofer selbst kündigte an, Innenminister bleiben zu wollen - aber den CSU-Vorsitz abzugeben. Michael Götschenberg, ARD-Geheimdienstexperte, stellt uns beide Personalentscheidungen etwas näher vor.

Es sei ihm wichtig, dass die Entscheidung über Maaßens Nachfolge "einvernehmlich" mit allen Koalitionspartnern getroffen werde, betonte Seehofer. Denn die Causa Maaßen hatte im Spätsommer die große Koalition an den Rande des Zusammenbruchs gebracht, nachdem der Verfassungsschutzpräsident im Zusammenhang mit den Vorfällen in Chemnitz in die Kritik geraten war.



Dem 58-Jährigen Haldenwang eilt der Ruf voraus, er sei die "graue Eminenz" des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV). Der am 21. Mai 1960 in Wuppertal geborene Jurist absolvierte eine typische Beamtenkarriere bei den Sicherheitsbehörden. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war er von 1991 bis 2000 im Bundesinnenministerium als Referent in der Dienstrechtsabteilung sowie als Personalreferent tätig.



Im Jahr 2000 wechselte Haldenwang als Referatsgruppenleiter ins Bundesverwaltungsamt, wo er für Fachaufgaben verschiedener Bundesministerien zuständig war. Sechs Jahre später kehrte Haldenwang ins Bundesinnenministerium zurück, wo er die Leitung des Referats "Laufbahnrecht" und die Geschäftsführung des Bundespersonalausschusses übernahm. 2009 kam er dann ins BfV, wo er bis Ende 2012 die Zentralabteilung leitete, bis er der ständige Vertreter des Vizepräsidenten und schließlich zum 1. August 2013 Vizepräsident des BfV wurde.