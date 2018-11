dpa Bild: dpa

- Bonk fordert Frauenquote in Parlamenten

An diesem Montag erinnert Deutschland an ein ganz großes historisches Datum: Vor genau 100 Jahren - am 12. November 1918 - wurde das Frauenwahlrecht ausgerufen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erkämpften sich Frauen viele Mitspracherechte. Christiane Bonk ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg - sie forderte im Inforadio einen gleichen Anteil von Frauen und Männern in Parlamenten auf kommunaler Ebene.

Zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts haben Spitzenpolitikerinnen aller Parteien Frauen aufgefordert, größeren Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wenn mehr Frauen wählen gehen und für politische Ämter kandidieren, "bewegt sich nämlich auch mehr für Frauen", sagte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte am Samstag die Einführung des Frauenwahlrechts als "fundamentale politische Entscheidung". Die Umsetzung der Gleichberechtigung sei aber eine dauerhafte Aufgabe. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte den "Funke"-Zeitungen vom Samstag, es sei wichtig, "dass Frauen wählen, dass sie Politik machen, dass sie ihre Stimme laut hörbar erheben". Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mahnte: "Das, was Generationen vor uns für die Frauen erkämpft haben, sollten wir heute nicht leichtfertig aufgeben." Linken-Chefin Katja Kipping sagte mit Blick auf die traditionelle Rollenverteilung im Alltag: "Auch Männer haben ein Recht darauf, jede zweite Windel zu wechseln und jeden zweiten Elternabend wahrzunehmen." Sie fügte hinzu: "Im Gegenzug könnten wir Frauen sie dann bei den gut bezahlten, schweren, verantwortungsvollen Führungspositionen zur Hälfte entlasten."

Mehr Politikerinnen dank Quote?