- Integrationsbeauftragter: "Kollegen meiden bestimmte Bezirke"

Fußball-Nationalspieler Jérome Boateng gibt an diesem Samstag ein neues Magazin heraus – und schreibt in der ersten Ausgabe über seine Erfahrungen mit Rassismus in Berlin: Er würde seine Töchter nicht auf Klassenreise nach Berlin-Marzahn oder Weißensee fahren lassen. Der Integrationsbeauftragte des Landes Berlin, Andreas Germershausen, sagt: "Diese Sorge ist ernst zu nehmen."

Germershausen erklärte im Inforadio: "Viele Kolleginnen und Kollegen - und Freunde -, die einen erkennbaren Migrationshintergrund haben, machen das genauso wie Herr Boateng: Sie meiden bestimmte Bezirke zu bestimmten Uhrzeiten am Tag. Sie möchten sich diesen Situationen einfach nicht aussetzen."

Wo genau es in Berlin problematisch ist, dafür ist laut dem Integrationsbeauftragten die Zahl der rechtsorientierten Gewalttaten ein Gradmesser. "Die Gewaltschwelle ist in den letzten Jahren zum Beispiel in Weißensee nicht hoch gewesen, sogar niedriger als in vielen Innenstadtbezirken", erklärt er. "In Marzahn ist das anders. Da haben wir leider mehr rechte Gewalt."

Außerdem sei für das Landeskriminalamt ein wichtiger Anhaltspunkt, wo besonders viele rechtspolitisch orientierte Menschen wohnen - das wisse man sehr genau. "Das ist schon in vielen östlichen Bezirken und auch in Marzahn höher als im Durchschnitt", so Germershausen.

Grundsätzlich sei die Situation eigentlich besser geworden, meint Germershausen. "Die Präventionsarbeit gegen rechts ist sehr erfolgreich, gerade auch in diesen Bezirken." So sei die Zahl der Cafés und Geschäfte, in denen sich Rechtsextreme häufig trafen, zurückgegangen. "Aber das ändert ja nichts daran, dass Menschen wie Herr Boateng eine Sorge haben", betont er.

Um dagegen etwas zu tun, gebe es sehr viele Angebote und ein breites Engagement aus der Zivilgesellschaft, so der Integrationsbeauftragte. "Es gibt auch viele Institutionen, die der Senat finanziert, die da ganz systematische Arbeit machen - in der Opferberatung zum Beispiel oder mit mobilen Beratungsteams."