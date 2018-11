- "Ultras haben ein ungeklärtes Verhältnis zu Gewalt"

Zwei Wochen nach den Ausschreitungen gewaltbereiter Hertha-Anhänger in Dortmund bemüht sich der Verein darum, dass wieder Ruhe einkehrt. Diese Woche gab es ein Gespräch des Vereins mit Ultras am Runden Tisch. Wer die Ultras eigentlich sind - das erklärt Jonas Gabler im Inforadio. Er ist ist Experte für Fankultur und selbst Fan von Hertha BSC.

"Ultras sind zunächst mal besonders leidenschaftliche Fußballfans", erklärt Gabler. "Sie sind stärker jugendlich geprägt, also es sind vor allem junge Fans. Es ist sozusagen die jüngste Ausprägung von Fankultur in Deutschland." Früher habe es die "Kutten-Fans" mit bestickten Jeansjacken und die Hooligans gegeben - und Ende der 1990er Jahren sei dann die Ultraszene entstanden.

"Kennzeichnend für sie ist, dass sie die Stimmung im Stadion choreografieren", so Gabler. "Es gibt sozusagen einen Vorsänger mit einem Megaphon oder einer Lautsprecheranlage, der die Stimmung anheizt, so wie ein Taktgeber." Außerdem gehörten große Kurvenbilder und Pyrotechnik zu dieser Choreografie. Meist sei eine Gruppe von rund 100 Leuten im Stadion.

Ultra-Gruppen sind laut Gabler dafür bekannt, dass sie sich besonders in der Vereinspolitik und gegen die Kommerzialisierung des Fußballs engagieren. Sie hätten auch ihre eigenen Kommunikationskanäle. "Sie sind anderen Fußballfans in vielerlei Hinsicht ähnlich", so der Experte, "aber vielleicht in allem etwas ernster und strukturierter organisiert als man das von Fanclub-Fans kennt."