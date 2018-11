Vor 80 Jahren brannten die Synagogen

Vor genau 80 Jahren, am 9. November 1938, zerstörte ein von den Nazis aufgestachelter Mob tausende Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland. Die Pogromnacht war der Auftakt für die systematische Judenverfolgung im 3.Reich, der in den Holocaust mündete - den Völkermord an rund sechs Millionen europäischer Juden in deutschen Vernichtungslagern. Was uns die Erinnerung an dieses Datum lehren sollte, darüber spricht Sabine Dahl mit Andreas Nachama, Geschäftsführender Direktor der Stiftung Topografie des Terrors in Berlin.