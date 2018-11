dpa Bild: dpa

Fr 09.11.2018 | 15:25 | Interviews

- Merkel warnt vor wachsendem Judenhass in Deutschland

Der 9. November steht für Vieles in der deutschen Geschichte - für Wende, für Hoffnung, aber auch für Grauen und Völkermord. Den Auftakt zu Letzterem bildete der 9. November 1938. Mit zahlreichen Veranstaltungen wurde heute der Pogrome gedacht, die der entfesselte Nazi-Mob damals anrichtete: brennende Synagogen, verwüstete jüdische Geschäfte. In der Synagoge Rykestraße fand am Freitag die zentrale Gedenkveranstaltung mit Bundeskanzlerin Merkel statt - Kirsten Dietrich berichtet darüber.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zunehmendem Judenhass in Deutschland gewarnt und ein entschlossenes Vorgehen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung angemahnt. "Es gibt in Deutschland wieder blühendes jüdisches Leben", sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin bei einer Gedenkstunde zum 80. Jahrestag der Pogromnacht der Nazis. "Doch zugleich erleben wir einen besorgniserregenden Antisemitismus, der jüdisches Leben in unserem Land und an anderen sicher geglaubten Orten der Welt bedroht." Dieser Antisemitismus entlade sich zunehmend offen in teils ungehemmter Hetze im Internet wie auch im öffentlichen Raum.