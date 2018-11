dpa Bild: dpa

- Habeck: "Wir werden uns nicht feiern, ganz im Gegenteil"

Auf der Woge der jüngsten Wahlerfolge in Bayern und Hessen treffen sich ab Freitag die Grünen in Leipzig zu ihrem Bundesparteitag. Bis Sonntag stehen die Europawahlen im Mittelpunkt, das Wahlprogramm und die Kandidatenliste sollen verabschiedet werden. "Das wird ein ganz nüchterner Arbeitsparteitag", kündigt Grünen-Chef Robert Habeck im Inforadio an. In Leipzig gehe es um Energie- und Asylpolitik - und um eine Besteuerung internationaler Konzerne wie Amazon, Google und Facebook.