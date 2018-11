AP Bild: AP

Do 08.11.2018 | 15:05 | Interviews

- Welches Ziel verfolgt der Migrationspakt?

In gut einem Monat soll ein Vertragswerk der Vereinten Nationen unterzeichnet werden, das lange Zeit eher im Verborgenen geschlummert hat und von einer breiteren Öffentlichkeit kaum beachtet wurde: Der der UN-Migrationspakt. Jetzt auf einmal gibt es massiven Widerstand gegen diesen Pakt: Mehrere Länder haben angekündigt, ihn nicht zu unterzeichnen (USA, auch Österreich und Ungarn). Hier in Deutschland macht die AfD Stimmung gegen den Migrationspakt. Ist die Kritik berechtigt? Victoria Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik schildert im Inforadio, was es mit dem Pakt auf sich hat.

AfD-Fraktionschef Gauland sagte im Bundestag, durch den Pakt würden Millionen Menschen aus Krisengebieten dazu angestiftet, sich auf den Weg zu machen. Deutschland werde dadurch von einem Nationalstaat in ein Siedlungsgebiet verwandelt. Abgeordnete von Union und SPD wie auch anderer Oppositionsparteien warfen der AfD vor, Ängste vor Einwanderung zu schüren und eine internationale Ordnung für geregelte Migration behindern zu wollen.