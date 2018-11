- Naturkundemuseum: "Politik hat Investitionsstau erkannt"

Ausgestattet mit mehr als einer halben Milliarde Euro soll das Berliner Museum für Naturkunde zu den großen Häusern der Welt aufschließen. Konkret soll bis 2028 die Ausstellungsfläche auf 25.000 Quadratmeter verfünffacht werden, neben einem neuen Gebäude wird auch noch die Sammlung vollständig digitalisiert. "Wir haben immer darauf gehofft, dass die Politik den Investitionsstau in unserem Hause erkennt. Das ist jetzt geschehen, das freut uns wahnsinnig", erklärt Geschäftsführer des Museums, Stephan Junker, im Inforadio.



Eine Schließung des Hauses während der Umbauarbeiten für ein halbes oder ganzes Jahr sei durchaus möglich, räumt Junker ein, aber: "Unser Ziel ist, auch während der intensiven Baumaßnahmen Austellungen offenhalten. Unser Forschungsbetrieb wird beeinträchtigt, aber das ist eine logistische Herausforderung, der wir uns stellen werden."



Der Haushaltsausschuss des Bundes will am Donnerstag rund 330 Millionen Euro für den Zukunftsplan des Museums freigeben. Eine Mehrheit dafür gelte als sicher, sagte der Vorsitzende Johannes Kahrs (SPD). Berlin gibt 330 Millionen Euro aus seinem Topf für Sonderinvestitionen dazu. Generaldirektor Johannes Vogel kündigte am Mittwoch an, sein Haus wolle sich zu einem weltweit vernetzten Forschungsmuseum mit den Themen Biodiversität, Evolution, Wissenschaft und Gesellschaft weiterentwickeln.



Bislang gelten jenseits des bekannten Sauriersaals 85 Prozent des Museums als angestaubt. Nur wenige Tausend der rund 30 Millionen Objekte können überhaupt gezeigt werden.