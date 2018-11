- Für Parteienforscher Merkel ist Merz der Favorit

Insgesamt 12 Personen wollen im Dezember Angela Merkel als CDU-Chefin beerben, drei von ihnen haben tatsächlich reelle Chancen: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn. Der Berliner Parteienforscher Wolfgang Merkel sieht in Friedrich Merz den Favoriten: "Er ist der Älteste und hat ein ausgeprägtes Machtgespür. Und er ist der einzige, der einen Hauch von Charisma hat. Es geht ja um mehr als den Parteivorsitz, es geht ja eigentlich um die künftige Kanzlerschaft."



Jens Spahns Bewerbung komme etwas zu früh, sein Wille zur Macht komme zu ungeschminkt daher, meint der Parteiforscher Merkel. Er müsse sich noch stärker profilieren. Und: "Er bekennt sich zur konservativen Seite der CDU, ist aber gar nicht so einfach dort zu verhaften. Er ist Homosexueller und verheiratet mit einem Mann. All das ist nicht das kulturkonservative Bild auf der CDU-Rechten."



Zu Annegret Kramp-Karrenbauer bemerkt Merkel: "Für sie spricht, dass sie ein sympathisches Auftreten in der Öffentlichkeit hat und eher in der Mitte des innerparteilichen Spektrums zu sehen ist. Da zieht man automatisch Mehrheiten auf sich. Wenn dann aber die Machtfrage hinsichtlich der Kanzlerschaft stärker thematisiert wird, glaube ich nicht, dass sie so profiliert dasteht. Bisher weiß man tatsächlich nicht übermäßig viel von ihr." Auch ihr ausgeübtes Amt der Ministerpräsidentin vom Saarland dürfe nicht überschätzt werden:"Wenn man das ironisch sagen wollte, das ist ei ngrößerer Lanmdkreis, ud das ist nicht Nordrhein-Westfalen."