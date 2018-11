- Andert sich die US-Außenpolitik?

Nach den Kongresswahlen steht US-Präsident Donald Trump beim Kampf um seine eigene Wiederwahl vor einer Entscheidung. Er kann seine Politik und Taktik mäßigen und versuchen, den Wählern zu gefallen, die den Republikanern dieses Jahr den Rücken zuwandten. Oder er setzt weiter auf seine harte Gangart, die das amerikanische Volk zusehends spaltet. Wird sich nach den "Midterms" das deutsch-amerikanische Verhältnis verändern? Das fragen wir den SPD-Außenpolitiker Niels Annen.



Die einen sprechen von einem "Pyrrhussieg" der Demokraten, die anderen vom Anfang vom Ende Trumps: Die Reaktionen auf das Ergebnis der US-Kongresswahl sind unterschiedlich. Weitgehend einig sind sich die meisten nur in einem Punkt: Führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft gehen davon aus, dass US-Präsident Donald Trump trotz des Machtverlusts der Republikaner bei den Kongresswahlen seinen Kurs beibehält. "Es wäre ein Irrglaube, nun auf Kurskorrekturen von Donald Trump zu setzen", twitterte Außenminister Heiko Maas am Mittwoch.

Repräsentantenhaus an die Demokraten, Senat an die Republikaner: Nach den Kongresswahlen wird die Politik in den USA nicht einfacher - aber bunter. Gewinner und Verlierer einer Wahlnacht mit vielen knappen Entscheidungen: