imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Do 08.11.2018 | 06:45 | Interviews

- De-Radikalisierungsprojekt in der Sehitlik-Moschee gescheitert

Die Zusammenarbeit von Violent Prevention Network (VPN) und der bundesweit bekannten Sehitlik-Moschee, die zum türkischen Dachverband Ditib gehört, ist beendet. Das haben Recherchen des rbb ergeben. VPN und die lange als liberal geltende Moschee am Berliner Columbiadamm hatten seit 2015 bei der Prävention und De-Radikalisierung unter muslimischen Jugendlichen zusammengearbeitet. Mehr zu diesem Thema im Interview mit Jo Goll aus der rbb-Redaktion "Investigatives und Hintergrund".



Die Zusammenarbeit von Violent Prevention Network (VPN) und der bundesweit bekannten Sehitlik-Moschee, die zum türkischen Dachverband Ditib gehört, ist beendet. Das haben Recherchen der rbb-Redaktion Investigatives und Hintergrund ergeben. Violence Prevention Network (VPN) und die lange als liberal geltende und zum türkischen Dachverband Ditib gehörende Sehitlik-Moschee am Berliner Columbiadamm hatten seit 2015 bei der Prävention und Deradikalisierung unter muslimischen Jugendlichen zusammengearbeitet. Es war das bundesweit letzte Projekt auf diesem Gebiet, an dem Ditib noch beteiligt war, seit die direkte Förderung des von Ankara gesteuerten Dachverbandes der türkischen Moscheegemeinden in Deutschland eingestellt wurde.

Mitarbeiterin bedrängt und beleidigt

VPN hat die Zusammenarbeit mit der Ditib-Moschee aufgekündigt, nachdem Ende September eine Mitarbeiterin massiv bedrängt und beleidigt worden war. Der Vorfall hat sich nach rbb-Recherchen in den Räumlichkeiten der Moschee abgespielt, als die VPN-Mitarbeiterin eine Schulklasse, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes dort war, über das seit 2015 existierende Kooperationsprojekt Bahira informieren wollte. Das Kooperationsprojekt von VPN und der Sehitlik-Moschee wendet sich an muslimische Jugendliche, die in den islamistisch geprägten Extremismus abzugleiten drohen. Der Leiter von VPN, Thomas Mücke, sagte dem rbb, fünf Männer hätten sich vor seiner Mitarbeiterin aufgebaut und diese bedrängt und beleidigt. "Das ist inakzeptabel. Wir mussten als Träger des Projekts sofort reagieren und die Zusammenarbeit beenden“, so Mücke weiter.

Senat will Projekt weiter unterstützen