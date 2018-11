dpa Bild: dpa

- Renten sollen stabiler werden

Der Bundestag will am Donnerstag das Gesetzespaket zur Rente beschließen. Es sieht Verbesserungen bei der Mütter- und der Erwerbsminderungsrente sowie eine doppelte Haltelinie vor. Mit ihr soll das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken, der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Was das genau für aktuelle und künftige Rentenbezieher bedeutet, erklärt Dr. Johannes Geyer, Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.



Viele Verbesserungen für die Rentner in Deutschland verspricht die Koalition mit ihrem Rentenpaket. An diesem Donnerstag soll es im Bundestag verabschiedet werden. Ein Überblick:



Was ist der Kern des Gesetzes?



Es gibt mehrere wichtige Elemente. Strukturell das zentrale ist die sogenannte doppelte Haltelinie beim Rentenniveau und beim Beitragssatz. Das Niveau, das das Verhältnis der Rente zu den Löhnen beschreibt, soll bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken. Der Beitragssatz - heute 18,6 Prozent - soll bis dahin nicht über 20 Prozent vom Einkommen steigen.



Welches Projekt aus dem Gesetzespaket ist am teuersten?



Die Ausweitung der Mütterrente. Sie kostet 3,8 Milliarden Euro pro Jahr. Geplant ist eine stärkere Anrechnung von Erziehungszeiten bei vor 1992 geborenen Kindern. Die betreffenden Renten werden so pro Kind um 16,02 Euro brutto im Westen und um 15,35 Euro im Osten erhöht. Die erweiterte Mütterrente dürfte bei ab Januar 2019 beginnenden Neurenten bereits bei der ersten Rentenzahlung umgesetzt werden. Die Bestandsrenten dürften erst am März erhöht werden, allerdings soll der Zuschlag dann nachgezahlt werden.



