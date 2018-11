imago/Joko Bild: imago/Joko

Mi 07.11.2018 | 15:25 | Interviews

- Naturkundemuseum bekommt 600 Mio. Euro

Gerade erst hat Siemens verkündet, 600 Millionen Euro in einen Innovationscampus in Berlin zu investieren. Nun geht der nächste Geldregen nieder, diesmal über dem Berliner Naturkundemuseum. Land und Bund wollen sogar 660 Millonen für das Museum ausgeben. Am Mittwoch gab's die Einzelheiten auf einer Pressekonferenz - mit dabei war unser Reporter Thorsten Gabriel.