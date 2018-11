imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

Mi 07.11.2018 | 13:25 | Interviews

- Zukunft des RAW-Geländes vorgestellt

Das RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain ist immer wieder in den Schlagzeilen - wegen Partytourismus, Lärm und auch Gewalt. In den kommenden Jahren soll das Areal sein Gesicht verändern: Investoren haben es unter sich aufgeteilt. Am Mittwoch hat einer von ihnen - die International Campus aus München - seine Pläne vorgestellt, und unsere Reporterin Nadine Kreuzahler war dabei.