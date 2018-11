dpa Bild: dpa

- Hampel: "Beide Seiten müssen die Probleme ausräumen"

Donald Trump hat gewonnen - und verloren. Bei den Kongresswahlen in den USA konnten seine Republikaner ihre Mehrheit im Senat noch ausbauen, das Repräsentantenhaus fiel allerdings an die Demokraten, die jetzt zumindest ein bisschen Morgenluft wittern. Was bedeutet der Ausgang dieser Midterms aus deutscher Sicht? Der AfD-Außenpolitiker Armin-Paulus Hampel forderte Bundesaußenminister Maas im Inforadio auf, stärker auf die USA zuzugehen.



Als Reaktion auf die US-Kongresswahl hatte Bundesaußenminister Maas zu mehr Einigkeit in der Europäischen Union aufgerufen. Der Ausgang dieser Wahl ändere nichts daran, dass sich die Gewichte im transatlantischen Verhältnis verschoben hätten, seit US-Präsident Trump im Amt ist, betonte der SPD-Politiker.



Dazu erklärte Hampel: "Es kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass wir mit einem unserer wichtigsten Bündnispartner in Streit geraten. Es muss also von beiden Seiten alles unternommen werden, damit die Probleme, die zweifelsohne da sind, ausgeräumt werden. Ich beklage immer, dass das viel zu wenig gemacht wird. Das kleine Deutschland mit dem Außenminister Maas kann ja nicht anfangen, für die Amerikaner in Washington rote Linien zu ziehen. Sondern wir müssen umgekehrt auf die Amerikaner zugehen und sagen: Lasst uns die Probleme konkret anpacken und zu Lösungen kommen."





Bei den US-Kongresswahlen haben die oppositionellen Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert und können somit US-Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Jahren das Regieren deutlich erschweren. Ein Debakel blieb Trump bei den Zwischenwahlen am Dienstag jedoch erspart: Seine Republikanische Partei konnte ihre Mehrheit im Senat verteidigen. Trump bezeichnete den Wahlausgang deshalb als "enormen Erfolg". Die Fraktionschefin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, kündigte eine schärfere Kontrolle der Trump-Regierung an.



Nach Schließung der Wahllokale an der Westküste hatten die Demokraten gute Aussichten, 27 zuvor von Republikanern besetzte Mandate im Repräsentantenhaus zu erobern. Die Demokratische Partei konnte vor allem bei weißen Frauen aus Vorortwahlkreisen in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania Gewinne verzeichnen. Diese Wählergruppe hatte vor zwei Jahren noch mit knapper Mehrheit für Trump gestimmt.



