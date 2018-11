imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

- Streit um die Sanierung von Berliner Schulen

In Berlin kommt am Mittag der Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses zusammen. Thema der Sondersitzung ist die Finanzierung und der Neubau der Berliner Schulen. Eine Volksinitiative ("Unsere Schulen") kritisiert in diesem Zusammenhang Pläne des Senats, einen Teil der neuen Schulen von einer GmbH der Howoge bauen zu lassen, um damit die ab 2020 geltende Schuldenbremse zu umgehen. Kirsten Buchmann berichtet aus der rbb-Redaktion für Berliner Landespolitik.

Die Vertreter der Volksinitiative "Unsere Schulen" kommen am Mittwoch (12.00 Uhr) im Berliner Abgeordnetenhaus zu Wort. Sie werden bei einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bildungsausschusses angehört. Die Abgeordneten müssen sich laut Gesetz mit dem Thema auseinandersetzen, weil die Initiative 28.000 gültige Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt hat.



Die Berliner Landesregierung aus SPD, Linken und Grünen will innerhalb von zehn Jahren rund 5,5 Milliarden Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen stecken. Einen Teil der Projekte soll dabei die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernehmen.

