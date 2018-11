imago/Ron Sachs Bild: imago/Ron Sachs

Freund: "Die große Politik wird im Senat gemacht"

Den Senat konnten Trumps Republikaner verteidigen - doch das Repräsentantenhaus verliert er an die Demokraten. Das ist das zentrale Ergebnis der "Midterms". Ralph Freund, Vizepräsident der konservativen "Republicans Overseas Germany", freut sich im Gespräch mit Sabine Dahl zunächst über die hohe Wahlbeteiligung und räumt zugleich ein: "In Washington wird jetzt bei Gesetzesvorhaben genauer hingeschaut." Das gelte besonders für Budgetfragen. Die ganz große Politik werde aber im Senat gemacht, so Freund.