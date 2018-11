TNN Bild: TNN

Dienstag, 6. November 2018 - Schleuser-Razzia in Berlin-Marzahn

Am frühen Dienstagmorgen sind Ermittler der Bundespolizei gegen Schleuserbanden vorgegangen: Polizisten durchsuchten kurz mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, in Teltow (Brandenburg) und auch in Nordrhein-Westfalen. Reporter Martin Adam war bei der Polizeiaktion in Berlin-Marzahn dabei.