AP Bild: AP

Di 06.11.2018 | 15:05 | Interviews

- Eine viel beachtete Stimmungswahl hat begonnen

Nach einem wochenlang hart geführten Wahlkampf haben in den USA die ersten Kongresswahlen seit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus begonnen. Die Wähler entscheiden am Dienstag über die Zusammensetzung des Parlaments und damit darüber, wie effektiv der US-Präsident in den kommenden zwei Jahren regieren kann. Zur Stimmung in der Hauptstadt eine erste Einschätzung von Sebastian Schreiber, ARD-Korrespondent im Studio Washington D.C..