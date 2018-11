- Wieseke: "Es wird auf jeden Fall besser"

Seit Jahren ist der S-Bahnverkehr im Berliner Südosten ein Problemfall. Am Dienstagmorgen war es mal wieder soweit: Stundenlang fuhren keine Züge auf der Ost-West-Verbindung über das Ostkreuz, Tausende Menschen warteten auf Bahnen, die nicht kamen. Grund diesmal: Eine Stellwerkstörung. Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband gab sich im Inforadio allerdings trotzdem zuversichtlich, dass die Probleme nach vollständiger Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Ostkreuz eher weniger werden.



Der Grund: die neu verlegten Gleise am Bahnhof Ostkreuz seien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er erwarte eine spürbare Entlastung dfür den Süd-Osten, wenn der geplante Fahrplanwechsel im Dezember in Kraft tritt.

An den aktuellen Problemen des heutigen Dienstags sei indes die S-Bahn selbst nicht Schuld, sondern der Betreiber der Schienen und Infrastruktur, die DB-Netze.