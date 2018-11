AP Bild: AP

Di 06.11.2018 | 12:45 | Interviews

- Stimmungstest für die Trump-Administration

Halbzeit für US-Präsident Donald Trump: In den USA haben am Dienstagmittag (MEZ) die Kongresswahlen begtonnen. Gewählt werden sämtliche 435 Abgeordnete des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatoren. Die spannende Frage ist, ob Trumps Republikaner ihre Mehrheit in beiden Häusern verteidigen können, oder ob die oppositionellen Demokraten zumindest im Repräsentantenhaus eine Mehrheit schaffen. Das würde dem Präsidenten das Regieren erheblich erschweren, wie ARD-Korrespondent Arthur Landwehr aus Washington D.C. berichtet.