- Wurden Täter zu Opfern gemacht?

Die Anzahl der 327 "Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze", die 2017 erstmals in einer Studie veröffentlicht wurden, muss angezweifelt werden. In der Untersuchung werden von den Autoren sogar Täter zu Opfern gemacht, so das Ergebnis der mehr als einjährigen rbb-Recherche, die den Fällen nachgegangen ist. Fragen dazu an Gabi Probst aus der RBB-Redaktion Investigatives und Hintergrund.



Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch nachzuprüfen?



Es ist ein sehr umfangreiches Buch mit über 600 Seiten. Ich bin ja nicht nur Leserin, sondern auch Journalistin, die seit mehr als 15 Jahren viel zum Thema Stasi und DDR-Opfer berichtet. Da habe ich das Buch natürlich gelesen, und schon nach wenigen Seiten wurde ich stutzig. Die Beispiele haben mich nicht überzeugt. Ich gebe mal eine Kostprobe: Es geht um den Major Günter Dohrmann, ein Offizier der Grenztruppen, der sehr gerne Alkohol trinkt, und das beeeinträchtigt seinen Dienst. Er wird degradiert und kommt in den rückwärtigen Dienst. Und dann wird hier in dem Buch geschrieben: "In der Nacht vom 6. zum 7. Juni konnte er während der langweiligen Nachtschicht im Regimentstab seine Lust auf eine Flasche Bier nicht zügeln. Es kam zu einem Rückfall, der ihn selbst sehr deprimiert haben muss. Er nimmt seine Waffe und erschießt sich. Seiner Frau schreibt er noch "Verzeih mir, ich kann nicht mehr!". Das ist ein sehr tragischer Fall - ein Alkoholker, der mit seinem Leben nicht zurecht kam, der nun ganz zufällig bei den Grenztruppen ist. Aber das ist kein Todesopfer an der innerdeutschen Grenze für mich.



Wie viel Fälle zweifeln Sie an? Und warum?



Ich zweifle definitiv an mindestens 50 Fällen. Wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte, würde ich bestimmt noch mehr belegen können. Es gab ja 2009 schon das Buch: die Todesopfer an der Berliner Mauer. Dort haben die heutige Landesbeauftragte Maria Nooke und ihr Mitautor Hans-Hermann Hertle sehr mit der Definition gerungen, wer ein Opfer ist. Dieser Definition kann ich folgen, also alle, die eng mit der Grenze zu tun hatten und dort auch gestorben sind.



Doch in diesem Buch wird der Begriff sehr viel weiter gefasst, werden Suizide gezählt mit der Begründung: die hätten sich umgebracht, weil es einen dienstlichen Hintergrund gibt. Doch nimmt man die Autoren ernst, habe ich nicht einmal einen dienstlichen Hintergrund gefunden. Das waren tragische Suizide, bestimmt, meist Alkoholiker oder auch depressive Menschen. Einer hat sich aus Liebeskummer auf dem Dachboden seiner Schwiegereltern aufgehängt - tragisch, aber kein Opfer des DDR Grenzregimes!



Was werfen Sie den Autoren vor?



Ich werfe den Autoren vor, dass sie sich Definitionen zurecht gelegt haben, die an sich schon zweifelhaft sind, aber wenn man diese ernst nimmt, dann stimmen die auch nicht. Ich habe während meiner Recherche einige Wissenschaftler getroffen, die mir zustimmen. Ich weiß von drei Historikern, die sogar anfangs an dem Projekt mitmachten und die genau diese Kontroverse sahen. Ihre Kritik führte dann aber zum Ausscheiden aus dem Projekt. Man hat sich also die hauseigenen Kritiker verstoßen nach dem Motto: ich lasse mir meine Recherche nicht kaputt recherchieren. Die wollten eben auch keinen SS-Mann in diesem Buch sehen, der angeblich 1951 flüchten wollte. Doch 1951 gab es keine Mauer. Und: er wollte vom Ostsektor in den Westsektor, weil er wegen Naziverbrechen angeklagt werden sollte. Es prahlte damals vor seinen Kameraden, dass er 14 Sowjetmenschen umgebracht haben will. So steht es auch im Haftbefehl. Die Autoren suggerieren daraus eine Fahnen- und Republikflucht. Unglaublich.



Gabi Probst von der RBB-Redaktion Investigatives und Recherche - den ausführlichen Bericht über die Recherche-Ergebnisse sehen Sie im Mittags-Magazin (abrufbar über die ARD-Mediathek) und am Dienstagabend in der rbb-Abendschau.