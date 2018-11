- 94-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann vor Gericht

Er soll vor 1945 in der SS im KZ Stutthof als Wachmann tätig gewesen sein, jetzt wird ihm vor dem Landgericht Münster der Prozess gemacht. Angeklagt ist der 94-jährige wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Mord in hunderten Fällen. "Ich halte es für sinnvoll, dass auch solch betagte Männer belangt werden, schon im Hinblick auf die Opfer", betont Kurt Schrimm, ehemaliger Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen.



"So lange Täter noch am Leben sind und so lange noch die Beweislage ausreicht für eine Überführung, wird die Zentrale Stelle mit Sicherheit weiterarbeiten und versuchen, so viele Tatverdächtige wie möglich vor Gericht zu stellen", fügt Schrimm hinzu. Man könne nicht einfach sagen, damals sei etwas Furchtbares geschehen, jetzt kümmere man sich um diese Dinge nicht mehr. Das sei man den Hinterbliebenen und Opfern schuldig, betont der ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt. Oftmals weisen greise Angeklagte jede Schuld von sich und versteckten sich hinter dem Begriff des Befehlsempfängers, berichtet der Jurist. Dass schon mal einer von ihnen die Taten bereut habe, habe er noch nie erlebt. "Das erfüllt mich mit Unversändnis", so Schrimm.

Nach aufsehenerregenden Prozessen gegen Wachpersonal der deutschen Vernichtungslager Auschwitz und Sobibor in den vergangenen Jahren sind die Ermittler inzwischen vorgedrungen zu den weniger bekannten Kapiteln der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie. Der Grund: Mord und Mordbeihilfe verjähren nicht. Und so gibt es auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende noch Ermittlungen gegen mutmaßliche NS-Verbrecher. Einige wegweisende Gerichtsurteile haben der Strafverfolgung mutmaßlicher Nazi-Schergen in den letzten Jahren sogar einen Schub versetzt - die Zeit drängt.



Insgesamt starben bis Kriegsende mindestens 27.000 Häftlinge in Stutthof. Sie wurden in einer Gaskammer ermordet, mit Genickschüssen getötet oder vergiftet. Sie erfroren oder starben durch Mangelernährung, erschöpft durch die Zwangsarbeit oder miserable medizinische Versorgung. "Es gab in Stutthof Fleckfieberepidemien, da hat man die kranken Häftlinge in Baracken gesperrt und verrecken lassen", schildert Brendel.



Der Angeklagte soll als 18-Jähriger seinen Dienst als SS-Wachmann in dem KZ angetreten haben. Dass in Stutthof Häftlinge brutal ums Leben kamen, sei ihm nicht entgangen. Als Wachmann soll er vielmehr das grausame Morden mit ermöglicht haben.