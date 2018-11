- Iran-Sanktionen: "Die Firmen sind stinksauer!"

Die USA haben dem Iran den Krieg erklärt - den Wirtschaftskrieg. Seit heute morgen 6.00 Uhr unserer Zeit gelten verschärfte US-Sanktionen. Demnach verbietet Washington anderen Ländern und Unternehmen unter anderem, iranisches Öl zu kaufen, in den iranischen Energiesektor zu investieren und Geschäfte mit iranischen Banken zu machen. Klaus Friedrich, Referent für den Iran beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, erläuterte im Inforadio die Konsequenzen für deutsche Firmen und übte scharfe Kritik an den USA.



Zur Frage der untersagten Bankgeschäfte erklärte Friedrich: "Diese Regeln haben in Europa keine rechtliche Gültigkeit. Es geht hier rein um die Frage eines wirtschaftlichen Risikos, wenn die USA Gegenmaßnahmen gegen einzelne Firmen ergreifen. Da muss man gucken, wie man das finanziell hinkriegt - je nachdem, wieviel Risiko eine Firma individuell hat. Nicht jede Firma hat US-Geschäft in nennenswertem Umfang. Und da sieht die Welt dann ganz anders aus."

Zur Stimmung in den betroffenen Firmen erklärte Friedrich: "Die sind stinksauer, wenn Sie mir den Begriff gestatten. Letztlich handelt es sich hier um die Einmischung eines anderen Staates in die inneren politischen Angelegenheiten der EU und Deutschlands. Wir haben eine klare politische Haltung zu dem Thema: Die Bundesrepublik Deutschland steht zu dem Nuklearabkommen, die EU ebenfalls. Und wenn ein anderer Staat jetzt versucht, die Bürger und Unternehmen Deutschlands (...) durch Zwangsmaßnahmen auf seine eigene Linie zu bringen, dann ist das politisch nicht tolerabel.

Friedrich befürchtet nach den Iran-Sanktionen weitere Probleme: "Das Prinzip und die dahinter stehende Problematik haben wir auch beim Thema Russland - dass auch hier die USA versuchen, über extraterritoriale Sanktionen ihre eigene Russland-Politik weltweit auszurollen. Damit stellt sich natürlich die Frage: Was kommt als nächstes? Das alles fasst man zusammen unter dem Begriff extraterritorialer Sanktionen. Das ist ein Grundsatzproblem, was unabhängig vom Iran existiert und im Moment leider etwas unterzugehen droht. Weil jeder immer nur über den Iran spricht. Aber dahinter ist ein deutlich dickeres Problem, und darüber wird in den nächsten Monaten zu reden sein."