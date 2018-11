dpa Bild: dpa

Mo 05.11.2018 | 12:25 | Interviews

- Verfassungsschutz: AfD geht in die Offensive

Die AfD hat in den vergangenen Wochen mehrere problematische Mitglieder dazu bewegt, die Partei zu verlassen. Das sagte der AfD-Vorsitzende Meuthen am Montag in Berlin bei einer Pressekonferenz zum Thema "Die AfD, der Verfassungsschutz und die Meinungsfreiheit in Deutschland". Andrea Müller aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat die Pressekonferenz verfolgt und berichtet.



Weiter erklärte Meuthen, idealerweise gelinge es, Mitglieder, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellten, dazu zu bringen, die AfD aus freien Stücken zu verlassen, "das ist auch in den letzten Wochen bei einigen gelungen". Wo dies nicht möglich sei, müsse man ein Parteiausschlussverfahren anstrengen.



Vor der Presse sei die AfD "ziemlich in die Offensive" gegangen, so Müller im Inforadio-Interview mit Oliver Rehlinger. Jörg Meuthen, der Parteichef, habe noch einmal betont: Die AfD stehe auf dem Boden des Grundgesetzes und sei eine Rechtsstaatspartei, die keine Rechtsbrüche begehe. Weiter sagte Müller: Wenn die AfD vom Verfassungsschutz möglicherweise beobachtet werden sollte, sehe Meuthen darin keine rechtlichen Beweggründe, sondern politische Motive, um eine unangenehme Konkurrenz auszuschalten. In diesem Zusammenhang habe Meuthen von der "Arroganz der politischen Macht gesprochen", so Müller.



Die Entscheidung über die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen könnte noch an diesem Montag fallen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CDU) werde darüber in Kürze informieren. "Auch heute wäre das noch möglich". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Kanzlerin Angela Merkel gehe davon aus, dass Seehofer "zeitnah die angemessenen Entscheidungen trifft".



Hintergrund ist eine Abschiedsrede Maaßens, in der er von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte. Nach dpa-Informationen beklagte Maaßen am 18. Oktober vor europäischen Kollegen in Warschau, seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz seien für diese Kräfte willkommener Anlass gewesen, einen Bruch der großen Koalition zu provozieren.



Der Minister werde sich äußern, sobald die Prüfung der umstrittenen Äußerungen Maaßens abgeschlossen sei, sagte der Sprecher Seehofers weiter. Ob Maaßen entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird, sagte er aber nicht. Das Ministerium prüfe die umstrittene Rede seit Ende vergangener Woche.