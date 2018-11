dpa Bild: dpa

- CDU: Wie weiter nach Merkel?

Seit Sonntag sitzt der Bundesvorstand der CDU in einer Klausur zusammen. Denn: Seit Angela Merkel ihren Verzicht auf den Parteivorsitz erklärt hat, ist Bewegung in die Partei gekommen. Philipp Bürkle ist Landesvorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg. Er findet, dass der/die CDU-Vorsitzende auch die Kanzlerschaft übernehmen sollte.