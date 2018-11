dpa Bild: dpa

Sa 03.11.2018 | 08:04 | Interviews

- Ostritz im Brennpunkt zwischen Rechts und Links

Die sächsische Ortschaft Ostritz bereitet sich auch ein schwieriges Wochenende vor. Neonazis wollen sich in der Stadt bei Zittau an der polnischen Grenze zu einem Festival versammeln. Gleichzeitig werden rund 3.000 Menschen zu einem Friedensfest linker Gruppen erwartet. Thorsten Mandalka aus der RBB-Redaktion "Investigatives und Hintergrund" ist vor Ort und berichtet im Gespräch mit Irina Grabowski, was es mit dem Neonazi-Festival auf sich hat und wie sich die Stadt dagegen wappnet.

Erwartet werden in Ostritz an diesem Wochenende "die Hardcore-Kader der Neonazi-Szene" (Mandalka) - und das nicht nur aus der Umgegend, sondern auch aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem Ausland. Die Einwohner der Stadt wehren sich dagegen - unter anderm mit einem parallel stattfindenden Friedensfest und einer Lichterkette rund um den Marktplatz. "Dabei wird alles aufgefahren, was von staatlicher Seite her aufgeboten werden kann", so Mandalka. Unter anderm soll ein massives Polizeiaufgebot verhindern, dass es nicht zu Zusammenstößen kommt.

Das Neonazi-Festival soll auf einem streng abgeschotteten Gelände stattfinden - einem ehemaligen Hotel mit einem großen Parkplatz mitten in der Stadt. Es gibt Sichtzäune, und die Fahrzeuge der Besucher werden penibel untersucht. Die Immobilie gehört jetzt einem ehemaligen NPD-Funktionär aus Hessen. Nach diversen Hochwasserschäden war das Gebäude als Hotel nicht mehr zu gebrauchen, deswegen nutzt er es, indem er es für rechte Veranstaltungen vermietet. Das Festival ist nach Mandalkas Worten "total kommerziell organisiert, da werden Merchandising-Produkte verkauft, dazu zahlreiche Musikprodukte".