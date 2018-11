- Behrendt: "Wir werden noch immer angefeindet"

Die Berliner Polizei hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits mehr als 100 homophobe Straftaten regisitriert. Das waren zwar etwa weniger als im Vorjahr. Polizeipäsidentin Slowik geht allerdings davon aus, dass die Zahl über das gesamte Jahr hinweg gestiegen ist. Es gibt außerdem eine hohe Dunkelziffer, wie der Senator für Justiz, Dirk Behrendt (B90/Gr.), im Inforadio sagte. Er rief daher alle Berlinerinnen und Berliner auf, homo- und transphobe Übergriffe zu melden.

