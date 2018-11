AA/dpa/Hosbas Bild: AA/dpa/Hosbas

Fr 02.11.2018 | 07:25 | Interviews

- Asselborn warnt vor Rechtsruck in Deutschland

Am Montag hat Kanzlerin Merkel ihren Rückzug angekündigt. Von vielen Seiten gab es Lob, unter anderem nannte Frankreichs Präsident Macron ihre Entscheidung "äußerst würdevoll". Am Donnerstag ist Merkel in die Ukraine gereist. In Europa wird Merkels Abschied auf Raten besorgt beobachtet. Der luxemburgische Außenminister Asselborn forderte Merkel im Inforadio auf, die geplanten EU-Reformen mitzutragen. Zudem warnte er vor einem Rechtsruck in Deutschland.



Asselborn sagte im Inforadio, wenn Deutschland so weit nach rechts rücke wie Österreich oder gar Ungarn, sei das nicht gut für Europa.



"Man hört jetzt auch aus Deutschland von Bewerbern für die CDU-Präsidentschaft, dass die Flüchtlingspolitik bei der Europawahl in den Vordergrund gestellt werden soll. Ich habe nichts dagegen. Aber die deutsche Migrationspolitik darf nie auf die Linie von Kurz (Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, ÖVP. d. Red.) und Strache (Österreichs Vizekanzler Hans-Christian Strache, FPÖ, d.Red.) kommen."

Rückzug aus Migrationspakt der UNO wäre schwerer Rückschlag