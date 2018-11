- US-Grenze zu Mexiko: Trump droht Migranten mit Gewalt

Donald Trump verschärft massiv den Ton gegenüber Migranten. Er forderte die Soldaten an der US-Grenze auf, Steinwürfe von Grenzübergängern so zu behandeln, als seien es Schüsse. Damit fordert er indirekt US-Soldaten auf, ihre Gewehre einzusetzen. Für USA-Korrespondentin Martina Buttler ist Trumps Kurs eindeutig ein Versuch, Wahlkampf zu machen. Und das, obwohl inzwischen sogar Republikaner ihn davor warnen, noch mehr Hass im Land zu schüren.





Wenige Tage vor den Kongresswahlen verschärft US-Präsident Donald Trump seinen Kurs

in der Einwanderungspolitik. Nach seinem Willen sollen künftig nur noch Menschen Asyl in den Vereinigten Staaten beantragen dürfen, die über einen offiziellen Einreisestellen ins Land gelangen. "Diejenigen, die unsere Gesetze brechen und illegal einreisen, werden nicht mehr in der Lage sein, unbegründete Ansprüche zu nutzen, um eine automatische Aufnahme in unser Land zu erreichen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten.

Ein entsprechender Plan werde erarbeitet. Kommende Woche will der Präsident eine Verordnung zur Einwanderung erlassen. Details nannte Trump nicht. Das geltende Recht sieht vor, dass jeder Einwanderer in den USA unabhängig davon Asyl beantragen kann, ob er über einen vorgesehenen Einreisestellen ins Land kommt.