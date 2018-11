NurPhoto/Speier Bild: NurPhoto/Speier

Fr 02.11.2018 | 06:25 | Interviews

- Neonazis feiern in Ostritz Festival "Schild und Schwert"

Ostritz - schon der Name lässt vermuten: Viel östlicher geht es nicht. Der 2.300-Einwohner-Ort im sächsischen Landkreis Görlitz, unweit der polnischen Grenze.Ausgerechnet dort planen Neonazis nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Festival. Rund 1.000 kamen im April - es blieb ruhig. Wird das am Wochenende wieder gelingen? Viele Stadtbewohner halten mit Friedensfest gegen den rechten Aufmarsch. Im Inforadio fragen wir die Bürgermeisterin von Ostritz, Marion Prange, wie sie sich auf das Wochenende einstellt.