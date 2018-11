- Uekermann: "Niemand weiß klar, wofür wir stehen"

Führende SPD-Politiker verlangen nach den jüngsten Wahldebakeln, den Erneuerungsprozess der Partei zu beschleunigen. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil und SPD-Generalsekretär Klingbeil haben ihre Partei aufgefordert, offene inhaltliche Fragen schnell zu klären. Die Vizechefin der Bayern-SPD, Uekermann, sagte im Inforadio, die Partei müsse zu ihrem Kern zurückkehren.

Die Vizechefin der SPD in Bayern, Uekermann, forderte ihre Partei auf, klar Position zu beziehen. Vor allem müsse die soziale Gerechtigkeit wieder in den Vordergrund rücken, sagte sie im Inforadio. Eine neue Personaldebatte lehnte Ueckermann ab. Dagegen plädierte das SPD-Bundesvorstandsmitglied Kolbe dafür, den nächsten Bundesparteitag von Ende 2019 auf das Frühjahr vorzuziehen und dann auch die Parteiführung neu zu wählen.

Generalsekretär Lars Klingbeil forderte in einem Zeitungsinterview, konkrete programmatische Fragen schnell zu klären. Als Beispiele nannte er den Klimaschutz und die Frage, was nach Hartz Vier kommt.

Wenn es jemals der Plan der GroKo war, wieder zu den Sachthemen zurückzukehren, dann ist dieser spätestens der angekündigte Rückzug von Angela Merkel als CDU-Chefin Makulatur. Seitdem dominieren die Personaldebatten das politische Berlin – und das nicht nur in der Union. Auch in der SPD fühlen sich diejenigen gestärkt, die schon seit längerem einen personellen Neuanfang an der Spitze fordern.

Doch wer könnte dafür in Frage kommen? Wer ist noch nicht verbrannt? Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wünscht sich einen deutschen Bernie Sanders – doch der ist nicht in Sicht. Der Fraktionschef der bayerischen SPD wünscht sich Kevin Kühnert als neuen Parteivorsitzenden. Den gibt es zwar – doch ist ein 29-Jähriger der Parteibasis als Heilsbringer vermittelbar?

Johanna Uekermann war Kühnerts Vorgängerin als Vorsitzende der Jusos. Wir fragen sie, wer es denn nun machen könnte – und mit welchen Themen, sollte man doch irgendwann einmal wieder zu ihnen zurückkehren.