Do 01.11.2018

- Althusmann: "In der CDU bricht eine neue Ära an"

Friedrich Merz will, Annegret Kramp-Karrenbauer soll und Jens Spahn hätte auch Interesse: Der Kampf um die Nachfolge Angela Merkels als CDU-Vorsitzende ist in vollem Gange. Wer also soll es machen - und was würde das für die Ausrichtung der Partei bedeuten? Führende Politiker der Partei fordern, dass sich die Kandidaten auf Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. Auch Niedersachsens CDU-Chef Althusmann hält das trotz des knappen Zeitplans für das richtige Mittel, wie er im Inforadio erklärte.

Bei der Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chefin geht es auch um eine Neuausrichtung der Partei. Konservative in der Union machen sich bereits seit Dienstag für Friedrich Merz als künftigen Vorsitzenden stark. Merz hat das Potenzial, der Partei wieder ein klares Profil zu geben», sagte Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der Werteunion, der Deutschen Presse-Agentur. Und auch Wolfgang Bosbach, der frühere Innenexperte, der zum konservativen Flügel der CDU zählt, sagte im Inforadio: "Merz kann das Publikum mitreißen!"

