- VW beginnt Rabattaktion

Verbraucherschützer haben im Diesel-Skandal am Donnerstag die bundesweit erste Musterfeststellung auf den Weg gebracht. Zeitgleich hat der VW-Konzern auch seine Rabatt-Aktion auf den Weg gebracht. Kunden erhalten im Durchschnitt bis zu 5000 Euro, wenn sie einen alten Diesel gegen einen Neuwagen eintauschen. So steht es auf dem Papier. Andreas Kessler, RBB-Auto-Experte, erklärte im Inforadio, für wen sich das Angebot lohnt.



Interessant sei das Angebot für Leute, die ihr Auto "ohnehin wechseln wollen", sagte Kessler. "Es ist ja nicht so, dass man seinen alten Stinkediesel zum Händler bringt und mit einem blitzeblanken Neuwagen rausfährt. Die Wagen werden nicht einfach umgetauscht. Das Angebot erleichtert die Entscheidung. Aber die Rabattgröße - also die Ersparnis - ist immer gleich. Denn der Unterschied zwischen unverbindlicher Preisempfehlung und dem Abgabepreis des Herstellers ist immer gleich. Es gibt vielleicht etwas Puffer zwischen Händler und Hersteller. Aber wenn man gut verhandelt, kriegt man vielleicht einen genau so guten Preis."