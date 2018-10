Für Verbraucherschützer ist die Musterfeststellungsklage ein "Meilenstein": Am 1. November tritt sie in Kraft. Gleich an diesem Donnerstag reichen Verbraucherzentrale Bundesverband und der ADAC eine Klage gegen VW ein. Inforadio-Reporter Martin Krebbers fragt Bundesjustizministerin Katharina Barley, wie wirksam das Gesetz eigentlich ist.